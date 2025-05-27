BIST 9.241
DOLAR 39,01
EURO 44,35
ALTIN 4.138,42
HABER /  GÜNCEL

MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

MHP, Meclis Başkanlık Divanı’ndaki görev dağılımını belirledi: Celal Adan yeniden Meclis Başkanvekili, Sermet Atay ise TBMM İdare Amiri olarak görevlendirildi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Yasama Dönemi ikinci devresi için Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak milletvekillerini belirledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na gönderilen yazıya göre, İstanbul Milletvekili Celal Adan Meclis Başkanvekilliği görevine yeniden aday gösterildi. Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise TBMM İdare Amiri olarak görevlendirildi.

Celal Adan, önceki dönemde de Meclis Başkanvekili olarak görev yapmış ve Genel Kurul’daki oturumları yönetmişti. Yeni dönemde de bu göreve devam etmesi bekleniyor. Sermet Atay ise, partinin Meclis yönetimindeki yeni İdare Amiri olarak görev alacak.

Bu atamalarla birlikte MHP’nin Meclis Başkanlık Divanı’ndaki temsiliyet yapısı yeni yasama yılı için resmiyet kazanmış oldu.

MHP
ÖNCEKİ HABERLER
Orman yangını çıktı! Yerleşim yerlerine çok yakın, ekipler bölgede
Orman yangını çıktı! Yerleşim yerlerine çok yakın, ekipler bölgede
Erdoğan'dan net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız!
Erdoğan'dan net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız!
Eurovision'da İsrail huzursuzluğu Slovenya rest çekti
Eurovision'da İsrail huzursuzluğu Slovenya rest çekti
Ticaret Bakanlığı duyurdu, para cezası kesilecek! Anne sütü satışına yasak
Ticaret Bakanlığı duyurdu, para cezası kesilecek! Anne sütü satışına yasak
MHP lideri Devlet Bahçeli aylar sonra konuşma yaptı: 'Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır'
MHP lideri Devlet Bahçeli aylar sonra konuşma yaptı: 'Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır'
Erdoğan'a ahtapot yanıtı olay oldu Özgür Özel kürsüde ahtapotu gösterdi
Erdoğan'a ahtapot yanıtı olay oldu Özgür Özel kürsüde ahtapotu gösterdi
Rümeysa devrilen kamyonetin yanında boynunda iple ölü bulundu!
Rümeysa devrilen kamyonetin yanında boynunda iple ölü bulundu!
Sağ bacağını kaybetti sol bacağı da tehlikede Filistinli kızın yardım çığlığı
Sağ bacağını kaybetti sol bacağı da tehlikede Filistinli kızın yardım çığlığı
Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs hakim karşısına çıkacak
Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs hakim karşısına çıkacak
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail piyade birliğini roketle vurdu
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail piyade birliğini roketle vurdu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bir dava daha! Bu kez...
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bir dava daha! Bu kez...
Trendyol 1. Lig play-off finalini yönetecek hakem belli oldu
Trendyol 1. Lig play-off finalini yönetecek hakem belli oldu