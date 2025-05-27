MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

MHP, Meclis Başkanlık Divanı’ndaki görev dağılımını belirledi: Celal Adan yeniden Meclis Başkanvekili, Sermet Atay ise TBMM İdare Amiri olarak görevlendirildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Yasama Dönemi ikinci devresi için Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak milletvekillerini belirledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na gönderilen yazıya göre, İstanbul Milletvekili Celal Adan Meclis Başkanvekilliği görevine yeniden aday gösterildi. Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise TBMM İdare Amiri olarak görevlendirildi.

Celal Adan, önceki dönemde de Meclis Başkanvekili olarak görev yapmış ve Genel Kurul’daki oturumları yönetmişti. Yeni dönemde de bu göreve devam etmesi bekleniyor. Sermet Atay ise, partinin Meclis yönetimindeki yeni İdare Amiri olarak görev alacak.

Bu atamalarla birlikte MHP’nin Meclis Başkanlık Divanı’ndaki temsiliyet yapısı yeni yasama yılı için resmiyet kazanmış oldu.