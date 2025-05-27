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Rümeysa devrilen kamyonetin yanında boynunda iple ölü bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rümeysa devrilen kamyonetin yanında boynunda iple ölü bulundu!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin davada yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istendi.

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Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Tunay A, maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) annesi Kevser Erden ile taraf avukatları hazır bulundu.

Erden, önceki beyanlarını tekrar ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Avukatı, olayın kadına karşı kasten işlenmiş cinayet olduğunu söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, Tunay A'nın atılı suçu işlediğine dair somut delil olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Tanık olarak dinlenilen polis memuru ise sanığın tesliminden sonra olayı itiraf ettiğini ve kaza olmadığını beyan ettiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Tunay A'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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