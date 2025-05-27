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Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs hakim karşısına çıkacak

Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs hakim karşısına çıkacak

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıkacak.

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına 10 Nisan günü zarar veren sanık Duran Aydın hakim karşısına çıkacak. Adliyeye Minguzzi ailesinin gelmediği öğrenilirken duruşmada sanık savunmasının alınması bekleniyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan’da Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Mattia Ahmet Minguzzi’nin 24 Ocak 2025’te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın’ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Duran Aydın hakkında ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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