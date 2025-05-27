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Sağ bacağını kaybetti sol bacağı da tehlikede Filistinli kızın yardım çığlığı

Sağ bacağını kaybetti sol bacağı da tehlikede Filistinli kızın yardım çığlığı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırlara düzenlediği saldırıda yaralanan 8 yaşındaki Sila Madi, tedavi için getirildiği Nasır Tıp Kompleksi’nde sağlık personelinden yardım bekliyor.

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Saldırı sonucu Sila'nın sağ bacağı ampute edilirken, sol bacağı da ampütasyon riski taşıyor.

Aynı saldırıda, 18 yaşındaki ikiz kardeşlerinden Rahaf sol bacağını kaybetti, Muhammed ise dizinden yaralandı.

42 yaşındaki anneleri Nesrin'in de el parmaklarından biri ampute edildi, ayağının bir bölümü ampütasyon tehdidi altında.

Aileden 9 kişi daha söz konusu saldırının hedefi oldu.

Sağ bacağını kaybetti sol bacağı da tehlikede Filistinli kızın yardım çığlığı - Resim: 0

Sağ bacağını kaybetti sol bacağı da tehlikede Filistinli kızın yardım çığlığı - Resim: 1

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