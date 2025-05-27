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Eurovision'da İsrail huzursuzluğu Slovenya rest çekti

Eurovision'da İsrail huzursuzluğu Slovenya rest çekti

Slovenya Televizyonu, İsrail'in, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına ilişkin endişelerine somut cevap almadıkları takdirde yarışmadan çekilebileceklerini bildirdi.

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Belçika ve İspanya televizyonlarının ardından Slovenya da Eurovision Şarkı Yarışması finalinde İsrail'in halk oylamasında "en fazla" oyu alarak ikinci olmasına tepki göstererek, oylamanın şeffaflığının araştırılması için yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) mektup yazdı.

Slovenya Televizyonu Müdürü Ksenija Horvat, yaptığı yazılı açıklamada, EBU'ya gönderdikleri mektupta İsrail'in Eurovision'a katılımı nedeniyle endişe duyduklarını ilettiklerini belirtti.

Horvat, "EBU endişelerimize ilişkin somut cevaplar vermediği takdirde biz de Slovenya olarak gelecek yarışmaya katılımımızı değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

EBU'ya, üye kuruluşlarla toplanması çağrısında bulunan Horvat, "Bu yılki halk oylamasının kamuoyu güvenini azalttığını düşünüyoruz. EBU'nun konuya ilişkin verdiği cevaplar da tatmin edici değildi." ifadelerini kullandı.

Horvat, "Gazze ve Filistin'deki insani durumun daha da kötüye gittiği bu günlerde Slovenya ve Avrupa'nın endişeleri artıyor. Slovenya'dan birçok izleyici yarışmadaki halk oylamasını sorguluyor. Siyasi çıkarların nihai sonucu etkilediği düşünülüyor. Bu da EBU'ya olan güveni zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde 17 Mayıs'ta yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde İsrail'in jüri puanlarıyla gerilerde kalmasına rağmen halk oylamasında "en fazla" oyu alarak ikinci olması birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcisi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Birçok ülkenin yayın kuruluşu halk oylamasının "şeffaflığından" şüphe duyduğunu belirtirken, EBU, halk oylaması sonuçlarının bağımsız bir şirket tarafından doğrulandığını savunmuştu.

İspanya devlet televizyonu RTVE, EBU'ya yazılı başvurarak, Eurovision Şarkı Yarışması'nda telefonla yapılan halk oylamasının tam bir incelemeden geçirilmesini talep etmiş, Belçika'nın VRT televizyonu da EBU'ya endişeleri dikkate almasını aksi takdirde yarışmaya katılımlarını gözden geçireceklerini ifade etmişti.

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