MHP lideri Devlet Bahçeli aylar sonra konuşma yaptı: 'Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır'

4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun süredir partisinin grup toplantılarına katılmıyor ve yazılı açıklamalarda bulunuyordu. MHP lideri, Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katıldı ve aylar sonra ilk kez burada konuşma yaptı. Bahçeli "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmıştır. " dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kurmaylarıyla birlikte alana giriş yapan Bahçeli'ye parti yöneticileri de eşlik etti. Bahçeli daha sonra bir konuşma gerçekleştirmek üzere gazetecilerin karşısına geçti.

"HER ŞEYİN VAKTİ VARDIR, O VAKİT YAKLAŞMAKTADIR"

MHP lideri, "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE"

Şehitlerin kahramanlığının nesilden nesile aktarılacağını ifade eden Devlet Bahçeli, "Toprağımızda izi olmayanların tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır." diye konuştu.

Bahçeli, "Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir." ifadelerini kullandı.