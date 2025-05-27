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Şehri terkeden karı koca bambaşka bir hayat kurdu huzurla birlikte parayı da buldu

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Şehri terkeden karı koca bambaşka bir hayat kurdu huzurla birlikte parayı da buldu

VAN'da kent yaşamından bıkan Aysel ve Kamil Işık çifti kırsala dönüp bambaşka bir hayata adım attı. Van Çatak ilçesine bağlı Övecik Mahallesi'ne yerleşen Aysel ve Kamil Işık çifti, devletten aldıkları destekle arıcılık yapmaya başladılar. Çift, 3 yılda kovan sayısını 350'ye çıkarınca umduklarından çok daha iyi para kazanmaya başladı.

Şehri terkeden karı koca bambaşka bir hayat kurdu huzurla birlikte parayı da buldu - Resim: 1

VAN Merkezde 13 yıl gıda ticaretiyle ilgilenen 35 yaşındaki Kamil Işık, 2007'de aynı yaştaki Aysel Işık ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten 4 çocukları olan Işık çifti, 3 yıl önce kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşarak Çatak ilçesinin Övecik Mahallesi'ne yerleşti.

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Şehri terkeden karı koca bambaşka bir hayat kurdu huzurla birlikte parayı da buldu - Resim: 2

Kente 120 kilometre mesafedeki Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapmaya karar veren çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün arıcılık konusundaki eğitimlerine katılarak sertifika aldı.

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Şehri terkeden karı koca bambaşka bir hayat kurdu huzurla birlikte parayı da buldu - Resim: 3

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurarak 30 kovan desteğinden yararlanan çift, bu süreçte işlerini büyüterek kovan sayısını 350'ye çıkardı.

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Şehri terkeden karı koca bambaşka bir hayat kurdu huzurla birlikte parayı da buldu - Resim: 4

Bu sayede hem şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe zaman geçiren hem de üretim yapan çift, işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

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