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Ticaret Bakanlığı duyurdu, para cezası kesilecek! Anne sütü satışına yasak

Ticaret Bakanlığı duyurdu, para cezası kesilecek! Anne sütü satışına yasak

Ticaret Bakanlığı, bebek sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle anne sütü satışını tamamen yasakladı. Sosyal medyada yapılan tanıtım ve satışlara da yasak getirilirken, kurallara uymayanlara 684 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden ticari amaçla satılmaya çalışılan anne sütüne ilişkin önemli bir düzenleme yaptı. Bakanlık, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındıran kontrolsüz anne sütü satışlarını tamamen yasakladığını açıkladı.

Yapılan değerlendirmede, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve muhafaza edilmeyen anne sütlerinin doğrudan kamu sağlığını tehdit ettiği vurgulandı. Bu kapsamda anne sütü satışı, tanıtımı ve alım-satımına dijital ortamda aracılık etmek de yasak kapsamına alındı.

Özellikle Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden yapılan satışlara yönelik birçok ihbarın değerlendirilmesiyle alınan karar doğrultusunda, anne sütünü ticari bir mal gibi sunan kişi ya da kurumlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, yasaklara uymayanlar hakkında her bir ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası kesilecek. Bakanlık, tüketicilerin ve bebeklerin sağlığının korunması amacıyla bu tür yasa dışı girişimlere karşı denetimlerin sıkı şekilde süreceğini duyurdu.

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