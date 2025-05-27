Erdoğan'dan net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü töreninde açıklamalarda bulundu. Kamu malına el uzatmanın en büyük günahlardan biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Emanete el uzatmak ihanettir. Devletin hazinesinde 86 milyon vatandaşın hakkı var" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu. Kamu malına el uzatmanın en büyük günahlardan biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Emanete el uzatmak ihanettir. Devletin hazinesinde 86 milyon vatandaşın hakkı var" dedi. Kaynakların amacına uygun kullanılmasının temel öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan, "Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

" Sayıştay'ımızın 163.yaşının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştay, 163 yıldır ülkemizin kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor. Devletin görevi vatandaşına hizmettir.

Emanete el uzatmak ihanettir

Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan biridir. Emanete el uzatmak ihanettir. Devletin hazinesinde 86 milyon vatandaşın hakkı var. Çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz. Son dönemde yürütülen tahkikatları da son derece olumlu buluyoruz.

"Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız"

Gerek merkezi gerek yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun etkin kullanılması, azami faydanın üretilmesi temel önceliğimiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz.

Türkiye'yi safrasından taşlarından kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, demokrasimiz olacak. Biz de bunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Kamu mali yönetim sisteminin verimli çalışması Sayıştay'ın faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı. Son yıllarda Sayıştay'ın yetki alanını daha da genişlettik. Kamu iktisadi teşebbüs ve belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan tüm kurumları Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Bu en önemli reformlardan biri oldu.