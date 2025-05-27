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İletişim Başkanı Fahrettin Altun bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun "Toplantıda; kamu iletişiminde ortak aklı, eşgüdümü ve stratejik duruşu daha da pekiştirmek adına değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, bakanlıkların basın müşavirleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, bakanlıklarımızın kıymetli basın müşavirleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda; kamu iletişiminde ortak aklı, eşgüdümü ve stratejik duruşu daha da pekiştirmek adına değerlendirmelerde bulunduk.

Dezenformasyonla mücadelede daha güçlü bir refleks, kurumsal iş birliklerinde daha sağlam bir zemin ve milletle kurduğumuz bağda daha derin bir güven anlayışıyla hareket etmenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduk.

Kurumlarımızın çalışmalarını milletimize doğru ve şeffaf biçimde aktaran; hakikatin izini süren tüm basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum.

İnancımız da, irademiz de nettir: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, iletişimde millî duruşu daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi - Resim: 0

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