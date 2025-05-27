1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak

1 Haziran 2025 Pazar günü, çeşitli nedenlerle boşalan 405 mahalle ve köyde muhtarlık ile ihtiyar heyeti seçimi yapılacak. Ayrıca Bartın ve Kütahya’daki 2 yerleşim yerinde halk oylaması gerçekleştirilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), çeşitli nedenlerle boş kalan köy ve mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 1 Haziran 2025 Pazar günü 405 yerleşim biriminde seçmenlerin sandık başına gideceğini duyurdu. Ayrıca Bartın ve Kütahya'daki iki yerleşim biriminde halk oylaması da yapılacak.

YSK’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, muhtarlıkların yanı sıra ihtiyar heyetlerinin yeniden belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde 405 noktada seçim gerçekleştirilecek. Seçimlerin yapılacağı bölgeler, daha önce istifa, vefat veya çeşitli sebeplerle boşalan muhtarlık ve heyetlerin bulunduğu yerleşim birimlerinden oluşuyor.

HALK OYLAMASI BARTIN VE KÜTAHYA’DA

Bu kapsamda, Bartın’ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde ise halk oylaması yapılacak. Bu iki yerleşim yerinde seçmenler, yönetimsel statü ya da yerel hizmetlere ilişkin konularda tercihlerini sandığa yansıtacak.

OY VERME SAATLERİ VE SÜREÇ

1 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam 17.00’de sona erecek. Bu saatler arasında seçmenler sandıklara giderek oy kullanabilecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım ve döküm işlemlerine geçilecek.

SEÇSİS ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME

Seçmenler, YSK’nın SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi) uygulaması üzerinden oy verecekleri sandıkları ve yerlerini öğrenebilecek. Sistem üzerinden yapılan sorgulama sayesinde seçmenler, kişisel bilgileriyle hangi okulda ve sandıkta oy kullanacaklarını kolaylıkla görebilecekler.