BIST 9.214
DOLAR 39,03
EURO 44,28
ALTIN 4.142,94
HABER /  POLİTİKA

AK Partili vekilden yeni anayasa çağrısı: Söylem değil, eylem zamanı

AK Partili vekilden yeni anayasa çağrısı: Söylem değil, eylem zamanı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis’te yaptığı açıklamada, yeni ve sivil bir anayasanın tüm partilerin ortak talebi olduğunu belirterek artık harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. 27 Mayıs darbesini lanetleyen Çilez, CHP kurultayına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Abone ol

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, toplumun tüm kesimlerini kapsayan yeni bir anayasayı TBMM'nin yapabileceğini söyleyerek, "Tüm partiler aslında bunu söylüyor. Artık söylem zamanı değil, harekete geçme zamanı." şeklinde konuştu.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini lanetleyerek, millet iradesine el uzatanları ve darbeci zihniyetleri kınadı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na değinen Çilez, "CHP'nin kendi içerisinde kendisine bir darbe yaptığına da hep birlikte şahit olduk." dedi.

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinden yana olduklarını vurgulayan Çilez, "O yüzden diyoruz ki yeni, sivil, kapsayıcı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anayasayı Meclis olarak başarabiliriz. Tüm partiler aslında bunu söylüyor. Artık söylem zamanı değil, harekete geçme zamanı." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
"Osman Gazi", Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak
"Osman Gazi", Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak
Donald Trump: Putin ateşle oynuyor
Donald Trump: Putin ateşle oynuyor
TCMB'den Papara açıklaması: Ödemeler nasıl olacak?
TCMB'den Papara açıklaması: Ödemeler nasıl olacak?
Trump'tan dudak uçuklatan Bitcoin hamlesi: Tarihe geçecek anlaşma!
Trump'tan dudak uçuklatan Bitcoin hamlesi: Tarihe geçecek anlaşma!
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan anne: Ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan anne: Ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık
Karar muhtarlıklara iletildi! 4 mahallede kuduz karantinası
Karar muhtarlıklara iletildi! 4 mahallede kuduz karantinası
1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak
1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak
Kocaeli'de korkutan deprem Kandilli duyurdu
Kocaeli'de korkutan deprem Kandilli duyurdu
İlhan Şeşen'in cenazesi töreninde talihsiz olay! Eşi Arzu ve kızı Melis Şeşen konuştu
İlhan Şeşen'in cenazesi töreninde talihsiz olay! Eşi Arzu ve kızı Melis Şeşen konuştu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor
Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan tazminat kazandı
Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan tazminat kazandı