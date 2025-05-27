AK Partili vekilden yeni anayasa çağrısı: Söylem değil, eylem zamanı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis’te yaptığı açıklamada, yeni ve sivil bir anayasanın tüm partilerin ortak talebi olduğunu belirterek artık harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. 27 Mayıs darbesini lanetleyen Çilez, CHP kurultayına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, toplumun tüm kesimlerini kapsayan yeni bir anayasayı TBMM'nin yapabileceğini söyleyerek, "Tüm partiler aslında bunu söylüyor. Artık söylem zamanı değil, harekete geçme zamanı." şeklinde konuştu.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini lanetleyerek, millet iradesine el uzatanları ve darbeci zihniyetleri kınadı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na değinen Çilez, "CHP'nin kendi içerisinde kendisine bir darbe yaptığına da hep birlikte şahit olduk." dedi.

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinden yana olduklarını vurgulayan Çilez, "O yüzden diyoruz ki yeni, sivil, kapsayıcı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anayasayı Meclis olarak başarabiliriz. Tüm partiler aslında bunu söylüyor. Artık söylem zamanı değil, harekete geçme zamanı." diye konuştu.