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Karar muhtarlıklara iletildi! 4 mahallede kuduz karantinası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karar muhtarlıklara iletildi! 4 mahallede kuduz karantinası

Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı. İlgili karar mahalle muhtarlıklarına iletildi.

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Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

İlgili karar mahalle muhtarlıklarına iletildi.

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