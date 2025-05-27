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Donald Trump: Putin ateşle oynuyor

Donald Trump: Putin ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ateşle oynadığını belirterek "Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti" dedi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Putin’in anlamadığı bir şey var: Eğer ben olmasaydım, Rusya çok daha büyük felaketler yaşardı. Gerçekten çok kötü şeyler… Şu an yaptığı ise adeta ateşle oynamak.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SONRASI YAŞANANLAR

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya tarafları arasındaki müzakereler sonrasında esir takasında anlaşma sağlanmıştı.

Ancak Rusya, Ukrayna'nın Rus topraklarında sivilleri hedef aldığını savunarak, Ukrayna topraklarında sınır boyunca tampon bölge oluşturmaya karar vermişti.

Trump, son açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes sürecinde ağır davrandığını dile getirerek bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

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