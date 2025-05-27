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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan anne: Ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan anne: Ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık

Ankara'nın Mamak ilçesinde, çocuklarını okula götürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne Sevgi Aydemir, bu köpeklerin toplatılmasını istedi.

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Kıbrısköy Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Aydemir, dün sabah 2 çocuğunu okula götürürken 8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Aydemir ve çocukları, köpeklerden kaçarak kurtuldu. Bu sırada çocuklardan biri düştü.

Büyük korku yaşayan Aydemir, olayı anlattı. Aydemir, dün sabah iki çocuğunu okula götürürken yolda 8 sahipsiz köpeğin önüne çıkıp üzerlerine doğru koştuğunu ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin binanın önüne kadar kendilerini kovaladığını belirten Aydemir, "Hiçbir şey yapmadık sadece yolumuzda gidiyorduk. Pusuya yatmışlar, birdenbire önümüze çıktılar." diye konuştu.

Ne yapacaklarını şaşırdıklarını ve binaya doğru koştuklarını dile getiren Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki adım daha ileriye gitmiş olsaydım ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık. Köpekler salyalarını akıta akıta üzerimize kadar geldi. Kızım koşarken ayağı takıldı ve düştü. Bu bölgede hep köpek sorunuyla karşılaşıyoruz. Köpeklerden korktuğumuz için çocuklarımı okula gönderemediğim zamanlar oldu. Belediyeye sürekli yazıyoruz, gelip topluyormuş gibi görünüyorlar ama asla toplamıyorlar."

Geceleri köpek seslerinden uyuyamadıklarını belirten Aydemir, sahipsiz köpekler nedeniyle yollarını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocukların çok korktuğunu anlatan Aydemir, "Gece boyu sayıkladılar. Büyük travma yaşadılar. Çocuklarım kuduz köpek tarafından ısırılmış olsaydı bunun hesabını kim verebilecekti?" dedi.

Aydemir, yetkililerden bu sorunu çözmelerini isteyerek, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep etti.

"Okul yolunu kullanamıyoruz"

Site sakini Ali Akköse ise mahalledeki herkesin köpeklerden şikayetçi olduğunu anlattı.

Belediyeye defalarca şikayette bulunduklarını ancak sorunun çözülmediğini belirten Akköse, "Köpeklerin bize de saldırmayacağının garantisi yok. Okul yolunu kullanamıyoruz diğer taraftan geçiyoruz, yolu uzatıyoruz. 2 yıldır köpekler daha da çoğaldı." şeklinde konuştu.

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