Esed döneminde işkenceyle suçlanıyordu! O doktor gözaltına alındı

Almanya'da, Beşşar Esed rejimi döneminde El Hatip Hapishanesi'nde görev yaptığı belirtilen Suriyeli Fahad A., insanlığa karşı suç, işkence ve cinayet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, şüphelinin en az 100 sorguda işkenceye katkıda bulunduğunu ve bu kötü muameleler sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Almanya'da Suriyeli Fahad A.'nın Beşşar Esed rejimi döneminde insanlığa karşı suç işlemekten gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fahad A'nın Şam'da gizli işkence merkezi olarak bilinen El Hatip Hapishanesi'nde görevli olduğu, hakkında cinayet, işkence ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamalarının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Fahad A'nın, en az 100 sorguda mahkumların ciddi şekilde fiziksel şiddet ve işkenceye maruz kalmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

Bu tür kötü muamelelerin ve feci hapishane koşullarının bir sonucu olarak en az 70 mahkumun hayatını kaybettiğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"O dönemde Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşşar Esad, hükümet karşıtı faaliyetleri acımasızca bastırmaya başlamış, muhalefeti ülke çapında şiddetle sindirmiştir. Suriye istihbarat servisleri bu süreçte kilit bir rol oynamıştır. Bu kapsamda, gerçek ya da iddia edilen muhalefet üyeleri herhangi bir yasal dayanak olmaksızın tutuklanmış, gözaltına alınmış, hapsedilmiş, işkence görmüş ve hatta öldürülmüştür."

Öte yandan, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Enver Raslan adlı Suriyeliyi 2022'de insanlığa karşı suç işlemekten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.