BIST 9.214
DOLAR 39,05
EURO 44,22
ALTIN 4.145,79
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da polise silahla ateş açan zanlı saklandığı evde yakalandı

Şanlıurfa'da polise silahla ateş açan zanlı saklandığı evde yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kendisini takip eden polis ekiplerine silahla ateş açan ve bir eve saklanan zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Abone ol

İlçedeki bir iş yeri kurşunlaması olayının şüphelisi R.Ç'nin kullandığı otomobili takibe alan polis ekipleri, Kale Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda aracı durdurmak istedikleri sırada, zanlı silahla ateş açarak kaçtı.

Bölgede bir eve saklandığı tespit edilen R.Ç'nin polisin "teslim ol" uyarılarına silahla yanıt vermesi üzerine, olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından adrese operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli, güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko’nun Euroleague zaferi Yıldız Holding’de coşkuyla kutlandı
Fenerbahçe Beko’nun Euroleague zaferi Yıldız Holding’de coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 2 ilin valisi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 2 ilin valisi değişti
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki gıda krizinden dolayı Hamas'ı suçladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki gıda krizinden dolayı Hamas'ı suçladı
Avusturya'da Türk mutfağına ait lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi
Avusturya'da Türk mutfağına ait lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi
Bilkent Şehir Hastanesi’nde jinekoloji tedavisine "evlilik" şartı iddiasına yalanlama
Bilkent Şehir Hastanesi’nde jinekoloji tedavisine "evlilik" şartı iddiasına yalanlama
Isparta'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Isparta'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kocaeli'de bir kişi, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Kocaeli'de bir kişi, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Tuncer Bakırhan: Barış karşıtları çatışma istiyor
Tuncer Bakırhan: Barış karşıtları çatışma istiyor
Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başına geçti
Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başına geçti
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Fatih Belediye Başkanı'ndan Özel'in iddialarına cevap: Yolsuzluk değil, çarpıtma var
Fatih Belediye Başkanı'ndan Özel'in iddialarına cevap: Yolsuzluk değil, çarpıtma var
Emine Erdoğan: Türk mutfağı, dünya için güçlü bir cazibe merkezi
Emine Erdoğan: Türk mutfağı, dünya için güçlü bir cazibe merkezi