Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Bilecik Valisi Şefik Aygöl Tunceli Valiliği’ne, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise Bilecik Valiliği’ne atandı.Abone ol
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
2 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ
Yayımlanan atama kararlarına göre,
Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,
Tunceli Valiliği’ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl,
Bilecik Valiliği’ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.