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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Bilecik Valisi Şefik Aygöl Tunceli Valiliği’ne, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise Bilecik Valiliği’ne atandı.

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.  

2 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan atama kararlarına göre,

Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,

Tunceli Valiliği’ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl,

Bilecik Valiliği’ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

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