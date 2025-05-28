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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 10 kişilik komisyon kuruluyor isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 10 kişilik komisyon kuruluyor isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün toplanan MKYK’da birçok konu gündeme gelirken, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin atılacak yeni adımlar kararlaştırıldı. MKYK’da alınan karara göre, Erdoğan’ın 10 kişiden oluşan bir anayasa komisyonu kurulması talimatı verdiği öğrenildi. Komisyonda yer alacak isimler de belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün toplanan MKYK’da birçok konu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye süreci hakkında kullandığınız dile dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara mahal verecek ifadeler kullanmaktan kaçının. Süreç çok hassas. Terör bitmesin diye uğraşanlar var" dediği belirtildi.

10 üyeden oluşan bir anayasa komisyonu

Sabah'ta yer alan habere göre yeni anayasa çalışmalarına ilişkin karar alınan MKYK'da, 10 üyeden oluşan bir anayasa komisyonu kurulması kararı alındı.

Komisyon başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un da yer alacağı ifade ediliyor.

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