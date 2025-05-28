Emekliye süre uyarısı! Aman dikkat maaşınız silinebilir, hemen kontrol edin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik maaşı ve diğer gelirlerin belirli süreler içinde alınmaması hâlinde bu ödemeleri tamamen kesebiliyor. Türkiye gazetesinde İsa Karakaş'ın kaleme aldığı yazıya göre, özellikle 2008 öncesine ait aylıklarda zaman aşımı süresi dolmuşsa, hak kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle emekliler ve hak sahipleri için bazı tarihler ve süreler hayati önem taşıyor.