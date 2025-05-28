Emekliye süre uyarısı! Aman dikkat maaşınız silinebilir, hemen kontrol edin
SGK, uzun süre alınmayan maaşlar için ödeme yapmayabiliyor: İşte kritik tarihler ve dikkat edilmesi gereken süreler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik maaşı ve diğer gelirlerin belirli süreler içinde alınmaması hâlinde bu ödemeleri tamamen kesebiliyor. Türkiye gazetesinde İsa Karakaş'ın kaleme aldığı yazıya göre, özellikle 2008 öncesine ait aylıklarda zaman aşımı süresi dolmuşsa, hak kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle emekliler ve hak sahipleri için bazı tarihler ve süreler hayati önem taşıyor.
ZAMAN AŞIMI İLE MAAŞLAR SİLİNEBİLİR
SGK'dan yaşlılık, malullük, iş göremezlik, vazife malullüğü ve ölüm aylığı gibi farklı başlıklarda ödeme alan vatandaşlar, uzun süre bu gelirleri almazsa maaşlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.
SGK'nın uygulama yasalarına göre, özellikle 2008 yılı öncesi bağlanan maaş ve gelirlerde 5 yıl içinde ödeme alınmaması durumunda bu gelirler zaman aşımına uğruyor. Bu da, emeklinin veya hak sahibinin beş yılı aşkın süredir almadığı parayı talep etme hakkını kaybetmesi anlamına geliyor.
2008 ÖNCESİ VE SONRASINA DİKKAT
2008 yılı Ekim ayı öncesinde bağlanan maaşlar için SSK (506 sayılı) ve Bağ-Kur (1479 sayılı) kanunlarında 5 yıllık zaman aşımı açıkça yer alıyor. Eğer emekli bu süre zarfında maaşını çekmemişse, SGK ödeme yapmıyor.