BIST 9.220
DOLAR 39,05
EURO 44,31
ALTIN 4.171,60
HABER /  GÜNCEL

İçme suyunda uranyum çıktı: OHAL ilan edildi!

İçme suyunda uranyum çıktı: OHAL ilan edildi!

Yunanistan'ın kuzeyindeki Serres kentinde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi üzerine, Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi. Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı 26 Haziran'a kadar sürecek.

Abone ol

Yunanistan'ın kuzeyindeki Serres kentinde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi nedeniyle 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimleri için alınan olağanüstü hal kararı, suda tespit edilen uranyum sorunu ile mücadelede kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı 26 Haziran'a kadar sürecek.

Bu karar ilgili belediye ve kurumlara, olağanüstü hallerde kullanılabilecek finansal araçlara ulaşım ile sorunun çözümüne yönelik süreci hızlandırarak vatandaşa destek imkanı sağlanacak.

Serres'te geçen hafta yapılan denetimlerde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmiş, beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü
Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü
11 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
11 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Kerem Kınık'ın hapisten kurtulan kızı Zehra Kınık tartışma konusu oldu
Kerem Kınık'ın hapisten kurtulan kızı Zehra Kınık tartışma konusu oldu
Papara'da parası olanlar ne yapacak? Merkez Bankası açıkladı
Papara'da parası olanlar ne yapacak? Merkez Bankası açıkladı
128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Borsa İstanbul manipülasyoncularına operasyon çok sayıda gözaltı var
Borsa İstanbul manipülasyoncularına operasyon çok sayıda gözaltı var
İngiltere Kralı Charles Kanada'ya gitti Trump'a mesaj verdi
İngiltere Kralı Charles Kanada'ya gitti Trump'a mesaj verdi
8.3 milyar TL’lik hesap hareketliliği! 9 ilde dev operasyon! Böyle kandırmışlar
8.3 milyar TL’lik hesap hareketliliği! 9 ilde dev operasyon! Böyle kandırmışlar
Bolu gece yarısı sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Bolu gece yarısı sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme
Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a gönderme
Beykoz'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Beykoz'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Netanyahu Gazze'deki bu görüntülere 'geçici kontrol kaybı' dedi
Netanyahu Gazze'deki bu görüntülere 'geçici kontrol kaybı' dedi