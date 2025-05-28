Kerem Kınık'ın hapisten kurtulan kızı Zehra Kınık tartışma konusu oldu

İstanbul Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın kontrolündeki araç Batın Barlas Çeki'ye çarpmış, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti. Kınık hakkında, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ancak kamuoyunda "Karar değişir mi?" soruları oluştu. Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya, EKOL TV ekranlarında o soruyu cevapladı...

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Türkiye'nin günlerce konuştuğu Zehra Kınık davasında karar verildi. 9 Temmuz 2024 yılında Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın kontrolündeki araç, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'ye ve motorsiklet sürücüsü arkadaşı Yavuz Selim Öztürk'e çarptı. Kaza sonrası Öztürk ağır yaralanırken, Barın Barlas Çeki hayatını kaybetti.

4 yıl 2 ay hapis verildi ama ceza ertelendi

Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, mahkeme 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ancak kamuoyunda "Karar değişebililr mi?" gibi soru işaretleri oluştu. Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya, EKOL TV'de yayınlanan Mehtap Özkan Tekin'in sunduğu Bugün programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deliller kamuoyuna açıklansın

Davanın şeffaf yürütülmediği ve delillerin halk ile paylaşılmadığı yorumlarına değinen Sakarya, tüm delillerin paylaşılıp bir sosyal medya mahkemesi kurulmasını doğru bulmadığını söyledi. Sakarya şunları söyledi:

-" Bir hukukçu gözüyle baktığımda, bütün dosyanın, detayların, bütün delillerin ortaya konulup bir sosyal medya mahkemesi oluşturulması doğru değil. Ama dosya üzerine baktığımızda Yüce Türk Mahkemelerinin birçok kararında hukuka uygun karar vermesini bekliyorum. Eminim ki önündeki kanun maddesi neyse onu uyguladı."

-"Kanuna, kitaba, yargıtaya, yargıtay içtihatlarına uygun mu değil mi? Kanunda bu yazıyor. Kanunda 6 yıla kadar hapis cezası yazarken, yargıç “olmaz, ben o zaman 16 yıl veriyorum, bu benim vicdanımı çok yaraladı, çok üzüldüm vefat eden kişiye” diyebilir mi? Diyemez, kanundaki neyse onu uygulaması lazım."