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Borsa İstanbul manipülasyoncularına operasyon çok sayıda gözaltı var

Borsa İstanbul manipülasyoncularına operasyon çok sayıda gözaltı var

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlendi.

"Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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