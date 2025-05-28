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ABD Başkanı Donald Trump kafayı fena taktı! Altın Kubbe 'beleş' teklifi olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump kafayı fena taktı! Altın Kubbe 'beleş' teklifi olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump, yapmayı planladığı altın kubbeyle Kanadayı baştan çıkarmaya çalıştı. Kanada'ya 'bedava Altın Kubbe' koruması teklif eden Trump, bunun için tek bir şart koştu. Trump'ın o şartı da Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmayı kabul etmesi. Trump'ın Altın Kubbesi tahmini 175 milyar dolara mal olacak.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 175 milyar dolar değerindeki Altın Kubbe füze savunma programı ile ilgilendiğini ve yönetiminin bu konuyu Ottawa ile görüşmeyi planladığını belirtmesinin ardından yeni açıklamalarda bulundu.

51. eyalet ol bedava kullan
Truth Social'da yaptığı paylaşımda Trump, Kanada'nın '51. eyalet olmayı' kabul etmesi halinde Altın Kubbe sistemine dahil olmalarının ücretsiz olacağını söyledi. Kanada bunu kabul etmezse altın kubbe koruması için 61 milyar dolar verecek.ABD Başkanı Donald Trump kafayı fena taktı! Altın Kubbe 'beleş' teklifi olay oldu - Resim: 0

Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem Altın Kubbe Sistemimizin bir parçası olmak isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ülke olarak kalmaları halinde bunun 61 milyar dolara mal olacağını, ancak bizim değerli 51. eyaletimiz olmaları halinde bunun SIFIR DOLAR'a mal olacağını söyledim. Teklifi değerlendiriyorlar"

Trump, Kanada'nın savunma için yeterli bütçeyi ayırmadığını ve güvenlik konusunda Washington'a bel bağladığını öne sürerek, ülkenin ABD'ye katılması gerektiğini defalarca savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump kafayı fena taktı! Altın Kubbe 'beleş' teklifi olay oldu - Resim: 1

Ayrıca Trump, Kanada'nın ABD’nin 51. eyaleti olması durumunda, Washington’un ticaret tarifelerinden muaf tutulabileceğini ve askeri korumadan faydalanabileceğini söylemişti.

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