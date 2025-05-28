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Turkcell, kurumsal e-posta hizmeti Mailim'i duyurdu

Turkcell, kurumsal e-posta hizmeti Mailim'i duyurdu

Turkcell, işletmelere kesintisiz iletişim olanağı sağlayacak kurumsal e-posta hizmeti Mailim'i kullanıma sundu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin altyapısı üzerinden hizmet veren Mailim, güvenli, ekonomik ve kullanıcı dostu bir e-posta deneyimi sunuyor.

Antispam ve antivirüs filtreleri, karantina uygulamaları, LDAP entegrasyonu ile veri sızıntısını önleme sistemleri gibi güvenliği artıran özelliklere sahip olan Mailim, kullanıcı verilerini Türkiye sınırları içerisinde saklıyor.

Web, mobil ve masaüstü uygulamalarıyla 7 gün 24 saat erişim imkanı sunan Mailim, takvim, arşivleme ve yönetim paneli gibi kurumsal ihtiyaçlara yönelik özellikler de içeriyor. Ayrıca kullanıcılar, mevcut e-posta hesaplarını herhangi bir veri kaybı yaşamadan Mailim'e aktarabiliyor.

Mailim hizmetinden bireysel kullanıcılar da yararlanabiliyor. Toplamda 1,5 milyon bireysel abonenin ücretsiz kullandığı yerli e-posta hizmeti, kurumsal kullanıcılar için satis.mailim.com üzerinden temin edilebiliyor.

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