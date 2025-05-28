D vitamini eksikliği belirtileri neler şişmanlatıyor! Bakın D vitamini hangi besinlerde var

D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlattığı tespit edildi. ABD'de 4 yıl süren araştırmanın sonuçlarına göre 3 yıl yaşlılığı ertelemek mümkün. D vitamininin ana kaynağı güneş. Bazı besinlerde de D vitamini bulunuyor. Peki D vitamini eksikliği belirtileri ve D vitamini bulunan besinler hangileri... İşte listeler...

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İnsanoğlunun en büyük hayali yaşlanmadan genç kalabilmek. Bu yolda hem kozmetik hem tıp alanında büyük yatırımlar ve araştırmalar yapılıyor. ABD'de yapılan araştırma da bu konuda oldu. ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti.

D vitamini ana kaynağı

D vitamini kalsiyum, magnezyum ve fosfatın bağırsak emilimi gibi birçok biyolojik etkiden sorumlu yağda çözünen sekosteroid grubu bir vitamindir. Bu gruptaki en önemli bileşikler D3 ve D2 vitaminleridir. D vitaminin ana kaynağı güneştir. Cilt güneş ışınlarına maruz kalınca UVB radyasyonuyla cildin alt katmanlarında kolekalsiferol sentezi oluşur. Güneş ve yağlı balık eti gibi bazı gıdalar D vitamini içerir.

D vitamini hangi besinlerde var?

D vitamininin sağlıklı aralıklarda olabilmesi için sentezini destekleyen ve D vitamini içeren gıdalar tüketilmelidir. D vitamini içeren başlıca besinler;

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, Tereyağı, Ton balığı, Somon,

Balık yağı, Mantar, Maydanoz, Yonca, Isırgan otu, Yulaf, Uskumru, İstiridye, Karaciğer, Yumurta sarısı, Tatlı patates

D vitamini eksikliği belirtileri neler?

Kronik yorgunluk, Vücut, kemik ağrıları, Depresyon, Uykusuzluk, Kemiklerde kırık oluşumu, Raşitizm, Saç dökülmesi, Kronik baş ağrısı,

Ellerde ayaklarda karıncalanma, Kemik yoğunluğu kaybı, Bağışıklık sisteminin zayıflamasından kaynaklanan daha sık hastalanma, Terleme- üşüme- gözaltı morlukları- iştahsızlık, Yaraların daha geç iyileşmesi ve

Obezite