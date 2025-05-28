BIST 9.220
DOLAR 39,05
EURO 44,31
ALTIN 4.171,60
HABER /  DÜNYA

Çin Tayvan'ı hava araçları ve savaş gemileriyle sıkıştırıyor

Çin Tayvan'ı hava araçları ve savaş gemileriyle sıkıştırıyor

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 31 askeri hava aracı ve 10 gemi tespit edildi.

Abone ol

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 31 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava araçlarından 22'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İnfaz düzenlemesinde tarih ve ayrıntılar netleşti! Bu suçlara af yok
İnfaz düzenlemesinde tarih ve ayrıntılar netleşti! Bu suçlara af yok
Turkcell, kurumsal e-posta hizmeti Mailim'i duyurdu
Turkcell, kurumsal e-posta hizmeti Mailim'i duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 10 kişilik komisyon kuruluyor isimler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 10 kişilik komisyon kuruluyor isimler belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump kafayı fena taktı! Altın Kubbe 'beleş' teklifi olay oldu
ABD Başkanı Donald Trump kafayı fena taktı! Altın Kubbe 'beleş' teklifi olay oldu
İçme suyunda uranyum çıktı: OHAL ilan edildi!
İçme suyunda uranyum çıktı: OHAL ilan edildi!
Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü
Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü
11 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
11 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Kerem Kınık'ın hapisten kurtulan kızı Zehra Kınık tartışma konusu oldu
Kerem Kınık'ın hapisten kurtulan kızı Zehra Kınık tartışma konusu oldu
Papara'da parası olanlar ne yapacak? Merkez Bankası açıkladı
Papara'da parası olanlar ne yapacak? Merkez Bankası açıkladı
128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Borsa İstanbul manipülasyoncularına operasyon çok sayıda gözaltı var
Borsa İstanbul manipülasyoncularına operasyon çok sayıda gözaltı var