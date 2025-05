Doğa Koleji öğrencileri eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladı

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan Doğa Koleji öğrencilerinin “Bir Okul Bin Umut” sosyal sorumluluk projesi ile Erzurum’da binlerce çocuğun yüzü güldü.

Abone ol

Eğitimin sadece dört duvar arasında değil, hayatın içinde ve toplumla birlikte şekillendiğine inanan Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Öğrencileri, örnek teşkil eden eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile yola çıktığı “Bir Okul Bin Umut” sosyal sorumluluk projesiyle Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Taşkesen Köyü’ne umut taşıdı.

Her yıl yüzlerce sosyal sorumluluk projesine imza atan Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Öğrencileri tarafından bu kez Taşkesen Şehit Nurullah Saraç İlkokulu ve Ortaokulu baştan sona yenilendi. Öğrenciler tarafından başlatılan ve tüm süreçleri öğrenciler tarafından yönetilen proje Erzurum’a umut oldu. Bu proje ile yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin yaşamlarına dokunan, uzun vadeli etki yaratacak bir gelişmenin kapıları aralandı.

Proje kapsamında somut ve kalıcı iyileştirmeler hayata geçirildi. Okulun fiziksel koşullarını iyileştirmek amacıyla sınıf ve koridor zeminleri onarıldı, binaların ısıtma sistemleri kurularak devreye alındı, tavan aydınlatmaları, kapı ve pencereler yenilendi; lavabolar, çatı ve cepheler elden geçirildi, bahçedeki kilit taşları onarıldı. Bununla birlikte eğitimin niteliğini artırmak adına; anasınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde tüm kademelere ders materyalleri, deney setleri ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı, tüm öğrencilere okul çantaları hediye edildi. Sınıflara akıllı tahtalar takıldı, yeni okul sıraları ve halılar yerleştirildi. Okul bahçesine kurulan oyun parkı ve voleybol sahası ise çocukların hem fiziksel gelişimlerine hem de mutluluğuna katkı sağladı.

Eğitime gönül verenlerin tek yürek olduğu okul açılış törenine Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, Doğa Koleji üst yönetimi, Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Öğrencileri, Taşkesen Şehit Nurullah Saraç İlkokulu ve Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katılırken basın da yoğun ilgi gösterdi. Açılış töreninde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin koro dinletisinin ve dans gösterilerinin ardından ardından protokol üyeleri ve misafirlerle birlikte yenilenen okul binası gezildi. Çocuklar için özel olarak hazırlanan ve gün boyunca oyunlar, atölyeler ve eğlenceli etkinliklerle dolu olan şenlik alanı ise neşeli ve umut dolu görüntülere sahne oldu.



Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, açılış töreninde yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:

“Böylesine güzel bir etkinlikte bizi buluşturan ve bu projede emeği geçen başta Doğa Koleji ailesine, herkese, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Projenizle binlerce öğrenciye umut olmaya devam edeceksiniz. Bugün öğrencilerimizin gözlerindeki umudu gördük.”

Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın da etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



“Bugün çehresi değişen bu okulda, yeni maddi imkânlara kavuşmanın ötesinde, eğitimde fırsat eşitliği ile manevi bir köprünün kurulduğuna şahit oluyoruz. Eğitim bizim geleceğimiz adına en öncelikli alanlardan biri. Bu anlamda, hem maddi hem manevi bakımdan yapılan bu yatırımlar bizleri çok mutlu etti. Burada emeği geçen Doğa Koleji ailesine ve t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Burada yanacak meşalelerin, açacak güllerin memleketimizin yarınında aydınlık ve güzellik taşımasını temenni ediyorum.”

Eğitimin Dönüştürücü Gücü: Sosyal Sorumluluk Sahada Hayat Buldu

Doğa Koleji, bu projeyle sosyal sorumluluğun sadece yardım etmekten ibaret olmadığını; birlikte üretmek, dönüşüme liderlik etmek ve sürdürülebilir fayda sağlamak olduğunu bir kez daha gösterdi. Öğrenciler sadece bir okul binasını güzelleştirmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal duyarlılık, iletişim ve iş birliği anlayışlarını sahada deneyimledi. “Bir Okul Bin Umut” projesi ile gençler, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmenin ve emeklerinin somut bir değere dönüşmesinin gururunu yaşadı.

Projede yer alan Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, süreci bizzat yönetti. Okul ihtiyaçlarının tespiti, tasarım planlaması, uygulama ve iletişim yönetimi tamamen onların inisiyatifiyle gerçekleşti. Bu süreç, öğrenciler için gerçek yaşamla iç içe bir liderlik deneyimi sundu.



“Eğitim için Gelen Her Yardım, Umudumuzu Büyütüyor”

Yenilenen okulun açılışında duygu dolu anlar yaşandı. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler, okullarının böylesine kapsamlı bir şekilde yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, çocukların gözlerindeki heyecan ve mutluluk gözlerden kaçmadı.

“Burada yalnızca bir okul yenilenmedi. Çocuklarımızın içindeki öğrenme isteği yeniden filizlendi. Doğa Kolejine ve emeği geçen öğrencilere ne kadar teşekkür etsek az.”



Gökhan Alpözü: “25 Yıllık Eğitim Vizyonuyla Binlerce Umuda Dokunduk”

Açılış töreninde konuşan Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, eğitimde hayal kurmanın ve kararlılığın gücüne dikkat çekti:

“Doğa Koleji 25 yıldır eğitime değer katmaya, geleceği daha iyi hâle getirmeye devam ediyor. Eğitim, geleceği hayal etmektir. Lise kademesinde uyguladığımız t-MBA eğitim modeli yalnızca akademik değil, değer odaklı liderler yetiştirmek için var. Öğrencilerimiz bu projeyle, bu vizyonun somut ürününü ortaya koydular. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile bu çalışma sadece bir yardım değil; aynı zamanda çocuklarımızın hak ettikleri eğitime daha çağdaş koşullarda ulaşmaları için yapılan kalıcı bir katkıdır. Öğrencilerimiz de bu süreçte değer üretmenin, paylaşmanın ve sorumluluk almanın gerçek karşılığını deneyimledi. Bu proje ile binlerce öğrencinin umuduna vesile olduk. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Bu anlamlı çalışmayla birlikte bir kez daha görüldü ki; eğitimde fırsat eşitliği için yapılan her katkı, bir çocuğun hayaline, bir öğretmenin gayretine ve bir toplumun umuduna dokunur. Doğa Koleji, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda sosyal sorumluluğu önceliğine alan bir vizyonun temsilcisi olarak geleceği bugünden şekillendiriyor. Bu proje bir başlangıç ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzer sosyal sorumluluk projeleriyle eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. Her yeni proje, genç liderlerin sahada daha fazla sorumluluk üstleneceği ve toplumla daha derin bağlar kuracağı yeni fırsatlar yaratacak.”

“Gelecek Bizimle Şekillenecek”

Projeye aktif olarak katılan Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü t-MBA Akademi Lideri Tunahan Efe Gökçimen, deneyimini şöyle paylaştı:

“Bu süreci başlatırken tek bir amacımız vardı. Diğer okullar gibi bu güzel okulumuzu da eşit şartlarda eğitim alabilecek seviyeye getirmekti. Her öğrenci arkadaşımızın bu projede ne kadar çok çalıştığını unutmayacağım, hep birlikte büyük bir ailenin parçası olduk. Bu proje bize, gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm üretebileceğimizi, topluma nasıl fayda sağlayabileceğimizi öğretti. Bugün burada Tekman ilçemizde köy okulunun açılışını yaparken sadece fiziki yapıları değil, aynı zamanda eğitimde daha büyük hayallerin peşinden gitmenin gücünü de simgeliyoruz. Gelecek nesillerin daha parlak bir geleceğe adım atmaları için çalışacağız. Okulda yaptığımız her yenilikte, çocukların ne kadar mutlu olduğunu görmek her şeyi anlamlı kıldı. Bize düşen, elimizdeki imkânlarla daha fazla çocuğun hayatına dokunmak.”

Taşkesen Şehit Nurullah Saraç İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Büşra Yıldız Sivri:



“Okulumuzun hem fiziksel koşullarını iyileştirmek hem de öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak adına böylesine kapsamlı bir projeye tanıklık etmek bizler için çok büyük bir gurur. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu, heyecanı görmek her şeye değer. Doğa Koleji ailesine, bu anlamlı projeyle bizlere umut oldukları için minnettarız. Bu destek, sadece bir yenileme değil, çocuklarımızın geleceğine açılan yeni bir kapı oldu.”

Doğa Koleji t-MBA Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel, programın uzun vadeli etkilerine vurgu yaptı:



“Doğa Koleji Lise t-MBA eğitim modeli öğrencilere çok yönlü bir gelişim sunuyor. Bu tür sosyal projelerle öğrencilerimiz sadece akademik başarı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci, liderlik, duyarlılık ve sorumluluk kazanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerimiz başından sonuna projenin her aşamasında yer alarak kendileri yürüttüler. Bu kültürü ülkenin her noktasına taşımayı sürdüreceğiz. Liderlik sadece önde yürümek değil; ihtiyaçlıyı görmektir, el uzatmaktır. Bugün öğrencilerimiz Taşkesenli öğrencilerini hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.”