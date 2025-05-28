Allianz Türkiye'den kolay erişilebilir çözümler

Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, müşterilerinin bütçe ve ihtiyaçlarına göre tasarladıkları farklı kasko paketleriyle en temel risklerden doğal afetlere kadar birçok duruma karşı sunduklarını belirtti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, trafikte sürüş ya da park halinde karşılaşılabilecek risklere karşı geniş kapsamlı güvence sağlayan kasko, herhangi bir doğal afet ya da toplumsal hareketler gibi öngörülemeyen durumlara karşı da araç sahiplerini ve araçlarını koruyarak sigorta sahiplerine önemli faydalar sağlıyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısının 32 milyona ulaştığı Türkiye'de ise sigortalılık oranı yüzde 25 seviyelerinde kalıyor.

Allianz Türkiye, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Fiat gibi belirli araç markalarına özel hazırlanan kasko paketleriyle de yetkili servislerde sağlanan kapsamlı güvenceye ilave olarak zengin "asistans hizmetleri" ve hızlı hasar sürecinden faydalanma imkanı sağlıyor. Şirket, Elektrikli Araç Kasko Sigortası'yla hacker saldırıları sonrası araç elektroniğinde oluşacak sorunlara karşı da güvence sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, kaskonun artan hasar ve bakım maliyetleri karşısında araç sahipleri için pek çok avantaj sunduğunu belirtti.

Gökmen, kaskonun günlük hayatta karşılaşılabilecek trafik kazaları, çarpma, çarpışma, yangın ve hırsızlık gibi temel risklerin yanı sıra doğal afetler (dolu, sel gibi) ve toplumsal hareketler gibi öngörülemeyen durumlara karşı da güvence sağladığını vurgulayarak, "Ayrıca, üçüncü şahıslara karşı doğabilecek mali sorumluluklarınızı da kapsayarak, güvenli ve huzurlu bir sürüş deneyimi sunar. Bunun yanı sıra olası bir kaza durumunda oluşabilecek hasar ve bakım maliyetleri araç sahipleri için zorlayıcı olabiliyor. Her bütçeye uygun tasarlanan, ek teminatlarla kişiselleştirilebilen kasko çözümleri araç sahipleri için ekonomik anlamda da önemli avantajlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Araçları ve sahiplerini en iyi şekilde koruma altına almayı hedefliyoruz"

Kaskoyu herkes için daha erişilebilir kılmak hedefiyle farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun farklı kasko paketlerini araç sahipleriyle buluşturduklarını vurgulayan Gökmen, şunları kaydetti:

"Allianz Türkiye Kasko Çözümleri, mini, eko, kapsamlı, elektrikli ve markalı kasko olmak üzere ihtiyaçlara göre tasarlanmış farklı paketlerden oluşuyor. Türkiye'nin her noktasında binden fazla anlaşmalı servis ile yaygın servis ağı, kaza anında çekici, yol yardım ve yedek araç gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak 7/24 aktif asistans hizmetleri, küçük hasarların Allianz Mini Onarım merkezlerinde hızlı ve ücretsiz bir şekilde giderilmesini sağlayan Mini Onarım Hizmeti, hasarsızlığı bozmayan orijinal cam değişimi ve toprak kayması, fırtına, dolu gibi öngörülemeyen risklere karşı güvence sağlaması gibi kapsamlı teminatlarla hem araçları hem de sahiplerini en iyi şekilde koruma altına almayı hedefliyoruz"

Gökmen, Manisa'da kasko sahipliğinin yüzde 11, Konya'da yüzde 14, Gaziantep’te yüzde 15, Adana'da yüzde 19, Antalya ve Mersin'de yüzde 21, Bursa'da yüzde 27, Ankara’da yüzde 34, İstanbul'da ise yüzde 42 seviyelerinde olduğu bilgisini paylaşarak, "Bazı illerde ülke ortalamasının da altında seyreden kasko sahipliğini artırmak için kaskonun sağladığı kapsamlı güvenceleri ve sunduğu avantajları daha çok araç sahibiyle buluşturmak kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.