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Bu ülkede ölmek isteyene yardım edilecek! Ölmeye yardım yasası çıktı

Bu ülkede ölmek isteyene yardım edilecek! Ölmeye yardım yasası çıktı

'Ölmeye yardım' olarak nitelendirilen yasa tasarısı Fransa'da kabul edildi. Bu yasa bir süredir Fransa kamuoyunda tartışılıyordu. Yasa meclis oylamasından geçti. Yasa tedavisi olmayan hastalıklarda uygulanacak ve kararı doktor verecek. Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde de ötenazi yasal.

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FRANSA Ulusal Mecliste tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü. Tasarı 199 "hayır" oyuna karşı 305 oyla kabul edilirken, sonbahar aylarında Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senatoda görüşülecek. 

Tedavisi olmayan hastalık ve 18 yaş üstü şartı var

Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor. Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin "hastalığa bağlı sürekli fiziksel ya da psikolojik acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, hastanın herhangi bir yakınlığı olmayan bir doktora başvurmasıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.

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