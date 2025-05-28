Gündem yaratan bomba iddia doğru mu? Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den ayrı deniyor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın görevden ayrıldığı yönünde sosyal medyada dolaşan iddialara açıklık getiren Acun Ilıcalı, “Hiçbir sıkıntı yok, yalan haber” diyerek ayrılık söylentilerini net bir şekilde reddetti.Abone ol
Fenerbahçe'de son günlerde yönetim cephesinde hareketlilik yaşandığına dair çeşitli iddialar gündeme gelirken, kulislerde Acun Ilıcalı’nın görevinden ayrıldığı yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Bu iddialar üzerine Ekol Sports muhabiri Sezgin Gelmez, doğrudan Ilıcalı ile iletişime geçerek konuya açıklık getirdi.
Hiçbir sıkıntı yok
Acun Ilıcalı Fenerbahçe asbaşkanlığından ayrıldığı iddiasını yalanlayarak şunları söyledi:
Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ne diyebilirim ki, yalan haber”
Sosyal medyada yayılan spekülasyonların ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış oldu. Fenerbahçe camiasında seçim sürecine gidilirken, özellikle yönetim kadrosuna dair ortaya atılan iddiaların sıklıkla gündeme geldiği görülüyor.