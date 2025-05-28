Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar! Fenerbahçeli futbolcunun savunmasına bakın

Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile tutuksuz sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tarafların avukatları katıldı.

Kimlik tespiti yapılan sanık Oosterwolde, aylık gelirinin 100 bin avro olduğunu söyledi.

Duruşmada tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık Oosterwolde, olay günü maçı kazandıklarını, galibiyetlerini kutlamak için sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağıyla fotoğraf çekildiklerini söyledi.

Fotoğraf çekildikten sonra sahada birisinin bayrağı almak istediğini anlatan Oosterwolde, "Sonra birçok kişi bir araya geldi, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Herhangi bir kişiye ben dokunmadım, tekme atmadım, vurmadım. Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım ben de bilmiyorum. Çevremde çok insan vardı, başkalarının vurup vurmadığını bilmiyorum."

"Ortalık karıştı"

Tanık olarak dinlenen Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür ise "Hatırladığım kadarıyla biz orada fotoğraf çekilmek istiyorduk. O sırada karşı takımdan biri bizim bayrağımızı indirdi. Ondan sonra da ortalık karıştı. Kimin kime vurduğunu ve Ali Çelikkıran'a kimin vurduğunu görmedim." dedi.

Müşteki Çelikkıran ise tanık beyanına yönelik, "Mert beyle alakalı bir şeyim yok, sadece o alandaydı. Duruşma salonunda bulunan sanık bana vurdu, tekme attı. İddianamede olanlar benim için yeterlidir. Diğer sanıklar da bana vurdu." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Jaden Quinn Oosterwolde'nin duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 18 Eylül'e ertelendi.