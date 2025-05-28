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Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar

Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar

Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı yapılınca tepkiler gecikmedi. Öğrenci velileri durumu okul yönetimine şikayet etti.

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GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda bir olay meydana geldi. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı.

Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı tepki gösterdi.

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