Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik “ateşle oynuyor” ifadesine karşılık verdi.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın “Putin ateşle oynuyor” sözlerine karşılık, “Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump’ın bunu anladığını umuyorum” dedi.

Medvedev, “Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump’ın bunu anladığını umuyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

“Vladimir Putin’in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya’nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı. O, ateşle oynuyor!”

Trump, daha önceki açıklamalarında da Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes konusunda yavaş hareket ettiğini ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.