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Suudi Arabistan'dan Trabzon'a gezmeye geldi, derede kayboldu

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a gezmeye geldi, derede kayboldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

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Ailesiyle Suudi Arabistan'dan kente gelen ve önceki gün gittiği Uzungöl'de, Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için yürütülen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Toplam 108 kişinin katıldığı çalışmalar, eriyen kar sularının derenin debisini yükseltmesi nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerliyor.

Dere güzergahındaki geniş bir alanda yürütülen çalışmalarda, kıyı kenarları araştırılıyor, dalgıçlar tarafından su altı taraması gerçekleştiriliyor.

Öte yandan çalışmalarda 17 araç, 3 iş makinesi, 3 bot, 3 mobil baz istasyonu da kullanılıyor.

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