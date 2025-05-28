Ukrayna Türkiye, Vatikan ya da İsviçre olsun dedi Rusya bakın hangi ülkeyi seçti

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy de bugün yaptığı açıklamada, bir sonraki barış müzakerelerinin Türkiye, İsviçre veya Vatikan'da olabileceğini söyledi. Rusya görüşmenin yeriyle ilgili tercihini yaptı. Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. "İlk tura ev sahipliği yapan bir ülkeyi tercih ederiz" denilirken; görüşmelerin İstanbul'da olabileceği belirtildi.

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UKRAYNA - Rusya barış görüşmeleri için adres İstanbul olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de bugün yaptığı açıklamada, 3 ülke ismi verdi. Zelenskiy, bir sonraki barış müzakerelerinin Türkiye, İsviçre veya Vatikan'da olabileceğini söyledi. Rusya hangi ülkeyi tercih ettiğini son dakika açıklaması ile duyurdu.

Barış görüşmeleri İstanbul'da

Kremlin'den yapılan açıklamada barış görüşmelerinin İstanbul'da olabileceği belirtilerek, ""İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih etmek isteyebiliriz. Bir sonraki görüşmeler İstanbul'da olabilir" denildi.

Kremlin'den gelen son açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik eleştirilerini ve "Putin ateşle oynuyor" sözünü de değerlendirerek, "ABD ve Trump'ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açıktır. Trump'ın arabuluculuk çabaları için minnettarız" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşmenin olasılığı hakkındaki yaklaşımımızda bir değişim yok. Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır" ifadesini kullandı.

Süreç son aşamasında

İstanbul müzakerelerinde üzerinde mutabakata varılan memorandum taslağının hazırlandığını anlatan Peskov, "Yakında her iki tarafın da sunduğu memorandum taslakları ortaya açıklanacak ve bir sonraki müzakere turu hakkında konuşacağız. Süreç son aşamasında ve belge yakında hazır olacak" bilgisini paylaştı.

Kremlin Sözcüsü, geçici ateşkes ihtimalini de değerlendirerek, "Geçici ateşkes ve barış koşullarının bir listesini istişare etmek için yaklaşımları içeren belge hazırlanıyor. Bu arada, özel askeri operasyon ise devam ediyor" diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turunun yeri hakkında herhangi bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün başkent Moskova’da düzenlenen 13'üncü Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracaklarını belirterek "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

Tampon bölge kakarı

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya tarafları arasındaki müzakereler sonrasında esir takasında anlaşma sağlanmıştı. Ancak Rusya, Ukrayna'nın Rus topraklarında sivilleri hedef aldığını savunarak, Ukrayna topraklarında sınır boyunca tampon bölge oluşturmaya karar vermişti. Trump, son açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes sürecinde ağır davrandığını dile getirerek bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.