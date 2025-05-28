Elektrikli Xiaomi zararına satış fiyatı koydu Elon Musk'ın Tesla'sını solladı
Elektrikli otomobil sektöründe müthiş bir kapışma yaşanıyor. Xiaomi, Tesla'yı tahtından indirmek için zararına satışla piyasaları altüst etti. Sıra dışı bir satış yolu izleyen Xiaomi, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'yı sollamayı başardı. Xiaomi elektrikli araçlarının fiyatı bakın ne kadar...
ÇİN'in elektrikli otomobili Xiaomi, Tesla'yı tahtından indirmek için 'zararına' bir yola girdi. Yoğun talep gören Xiaomi, Tesla'yı tahtından indirebilme uğruna yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 69,4 milyon dolar zarar etti. Zirveye çıkmak için bu zararı göze alan Xiaomi, istediğini elde etti.
Tesla'dan daha düşük fiyatla piyasaya giren Xiaomi, ABD devini geride bıraktı. Xiaomi başka bir elektrikli otomobil devi BYD'yi de solladı. Mart 2024'ten bugüne 230 binden fazla SU7 satan Çinli şirketin 2025 için toplam otomobil satış hedefi 350 bin. İlk dört ayda 103 bin satışa ulaşıldı. Peki iki araç arasındaki fiyat farkı ne kadar derseniz... İşte fiyatlar:
Xiaomi araçların fiyatı ne kadar?
SU7'nin standart modeli 215 bin 900 yuan, yaklaşık 29 bin 900 ABD dolarına satılıyor. Türk parasıyla fiyatı 960 bin TL.
SU7’nin menzili 700 km. Bu, Tesla Model 3’ün 567 km’lik menzilinden yaklaşık yüzde 25 daha fazla.
Xiaomi SU7 Max’in fiyatı ise 299 bin 900 yuan, 41 bin 500 dolar. Aracın Türkiye satış fiyatı ise 1,3 milyon TL.
SU7 Ultra’nın nihai fiyatını 529.900 yuan (72.931,72 dolar)
Xiaomi araçları için 1 milyon kilometre motor garantisi de veriyor.