Elektrikli Xiaomi zararına satış fiyatı koydu Elon Musk'ın Tesla'sını solladı

Tesla'dan daha düşük fiyatla piyasaya giren Xiaomi, ABD devini geride bıraktı. Xiaomi başka bir elektrikli otomobil devi BYD'yi de solladı. Mart 2024'ten bugüne 230 binden fazla SU7 satan Çinli şirketin 2025 için toplam otomobil satış hedefi 350 bin. İlk dört ayda 103 bin satışa ulaşıldı. Peki iki araç arasındaki fiyat farkı ne kadar derseniz... İşte fiyatlar: