A Milli Takım kadrosu açıklandı! Montella'dan sürpriz karar

A Milli Takım'ın Haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.Abone ol
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri öncesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.
MAÇLAR ABD'DE GERÇEKLEŞECEK
Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçlarının kadrosunu da büyük oranda şekillendirecek bu iki maç ABD'de gerçekleşecek.
ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.