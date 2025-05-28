BIST 9.190
DOLAR 39,07
EURO 44,25
ALTIN 4.161,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tuvaletten sızan sular imalat alanına karışmış! İşletme mühürlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tuvaletten sızan sular imalat alanına karışmış! İşletme mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme mühürlendi.

Abone ol

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmede denetim yaptı.

Denetimde, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Togg bu yıl da en değerli ve güçlü markalar arasına girdi
Togg bu yıl da en değerli ve güçlü markalar arasına girdi
Iğdır'da dehşet! 73 yaşında kişi iki yengesini silahla öldürdü
Iğdır'da dehşet! 73 yaşında kişi iki yengesini silahla öldürdü
CHP'liden CHP için yolsuzluk bombası! Bahar Feyzan tutmayın küçük enişteyi dedi
CHP'liden CHP için yolsuzluk bombası! Bahar Feyzan tutmayın küçük enişteyi dedi
Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar
Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar
Gedik Piliç İSO 500'de 26 sıra birden yükseldi
Gedik Piliç İSO 500'de 26 sıra birden yükseldi
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
IBAN'a para transferinde SMS onayı iddiasına ilişkin açıklama geldi
IBAN'a para transferinde SMS onayı iddiasına ilişkin açıklama geldi
Saadet Partisi lideri Arıkan: Çıkın emekliye 1 maaş ikramiye verin bu bayram
Saadet Partisi lideri Arıkan: Çıkın emekliye 1 maaş ikramiye verin bu bayram
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Mega Metal, ISO 500'de 15 basamak yükseldi
Mega Metal, ISO 500'de 15 basamak yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirvede önemli mesajlar 'hazırız' diyerek duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirvede önemli mesajlar 'hazırız' diyerek duyurdu
AK Parti TBMM Grup Yönetimi belirlendi
AK Parti TBMM Grup Yönetimi belirlendi