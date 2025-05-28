Rusya'dan gaz alan ülkelere yüzde 500 ek vergi: Türkiye de listede

ABD Senatosu, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere yüzde 500 oranında ek gümrük vergisi öngören tasarıyı gündeme aldı; Türkiye ve AB'nin de aralarında bulunduğu stratejik ortaklar için enerji ticaretinde yeni bir dönemin sinyali verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumuna yanıt olarak uluslararası enerji ticaretini sarsabilecek nitelikte yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, Rus enerji ürünlerini bilerek tüketen ülkelere yüzde 500 oranında ek gümrük vergisi getirilmesini öngörüyor.

Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile Demokrat Richard Blumenthal tarafından desteklenen ve Senato'da 81 senatörün imzasını alan tasarı, başta Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Rusya’dan enerji ithal eden stratejik ortakları da kapsıyor. Amaç, Kremlin’i ekonomik olarak izole etmek ve Rus enerji tedarikine devam eden ülkeler üzerinde mali baskı kurmak.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DENGESİ ETKİLENEBİLİR

Türkiye, Karadeniz üzerinden geçen Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları aracılığıyla Rusya'dan önemli miktarda doğal gaz ithal ediyor. Her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip bu hatlar üzerinden Türkiye'ye yılda 40 milyar metreküpe yakın gaz sağlanırken, Avrupa’ya aktarılan miktar 53 milyar metreküpü aşıyor. Ankara ayrıca, Türkiye'yi bölgesel bir doğal gaz merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda Rusya ile enerji alanındaki işbirliğini sürdürmekte.

AVRUPA’DA ENDİŞE VE TEMKİNLİ DESTEK

Avrupa Birliği, ABD Senatosu’nun tasarısını Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırma çabası olarak olumlu karşılarken, yüksek oranlı vergilerin transatlantik ticaret ilişkilerini zora sokabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, ihracat odaklı sektörlerde maliyet artışları ve tedarik zinciri sorunları yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Tasarı yasalaşırsa, Washington ile Brüksel arasında süregelen ticaret müzakerelerinin karmaşık bir aşamaya evrilebileceği ve Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerin dış politika manevra alanının daralabileceği değerlendiriliyor.