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ABD'liler bile şaşkın: Türk silahları pazarı ele geçirdi

ABD'liler bile şaşkın: Türk silahları pazarı ele geçirdi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar, uygun fiyatları, güvenilirliği ve dikkat çeken tasarımlarıyla ABD'de en çok tercih edilen silahlar arasında yer aldı.

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ABD basını, Türkiye'nin ürettiği ateşli silahların pazarda çok tutulduğunu, rakiplerinin önüne geçtiğini ve ABD silah pazarını ele geçirdiğini "Türk silahları, ABD pazarını fethetti" başlığıyla duyurdu.

"FİYAT VE KALİTEDE ÜZERİNE YOK"

Türkiye, son yıllarda ABD'nin en büyük ateşli silah tedarikçisi konumuna yükseldi. Bunda, 2004 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli savunma sanayiine yönelik attığı adımlar, ve reformlar etkili oldu.

Türk şirketlerinin ürettiği ateşli silahların adeta ABD pazarını ele geçirdiğine dikkat çekilen haberde, bunun nedeni kısaca şöyle özetledi: Avantajlı fiyat, güvenilirlik ve tasarım.

Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Çin ve Meksika gibi önemli çelik ve parça ithalatçılarına yönelik getirdiği tarifelere değinen dergi, Türk silah şirketlerinin ticaret savaşlarından daha az etkileneceğini ve sektörde daha geniş yer edinebileceğini vurguladı.

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