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Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması! ABD ile anlaştık

Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması! ABD ile anlaştık

Hamas, ABD temsilcisi Witkoff ile Gazze ateşkesi için genel çerçeve üzerinde anlaşıldığını açıkladı. Varılan ateşkes anlaşmasının, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içerdiği duyuruldu.

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Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Hamas'tan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarına ilişkin açıklama yapıldı.

GENEL ÇERÇEVE ÜZERİNDE ANLAŞILDI!

Açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bunların sonuncusu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze'nin yönetimini profesyonel bir komitenin devralması konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasıydı." ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMA KAPSAMINDA ESİR TAKASI!

Witkoff ile uzlaşılan anlaşmanın, Gazze'de tutulan 10 İsrailli sağ esir ile çok sayıda cesedin teslim edilmesi karşılığında, arabulucuların teminatıyla üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı kaydedildi.

Hamas'ın bu çerçeve anlaşmaya nihai bir yanıt beklediği vurgulandı.

İSRAİL VE ABD'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ!

İsrail ve ABD tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini söylemişti.

Axios'tan Barak Ravid, Witkoff'un "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunduğunu aktarmıştı.

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