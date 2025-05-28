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Barış Yarkadaş ve Tanju Özcan arasında Kılıçdaroğlu polemiği: Delikanlı gibi açıkla

Barış Yarkadaş ve Tanju Özcan arasında Kılıçdaroğlu polemiği: Delikanlı gibi açıkla

CHP’de kurultay sonrası devam eden iç tartışmalar, gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla yeniden alevlendi. Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileri hedef alarak yaptığı paylaşımda, partide yaşandığı iddia edilen bazı gizli görüşmeler ve çıkar ilişkileri hakkında sert ifadeler kullandı.

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Yarkadaş, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu konuşsun, Kılıçdaroğlu niye susuyor? Mahkemeye niye gitmiyor!” şeklinde dile getirilen eleştirilerin bir “talimat” sonucu ortaya atıldığını öne sürdü. Eleştirileri “nota bilmeyen, sürekli detone olan bir koro”ya benzeten Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun suskunluğunun bazı kişiler için bir şans olduğunu savundu.

Paylaşımında, CHP içinde “çok çok önemli” bir ismin, AK Parti bağlantılı bir sermayedarla görüştüğünü, bu görüşmede “Kemal Bey dönemi bitti, sizinle bir sorunumuz yok” mesajı verildiğini iddia eden Yarkadaş, aynı kişinin bir AVM’den iki dükkân aldığını da öne sürdü. Ayrıca “5’li çete” söyleminin neden artık kullanılmadığına ilişkin belgelerin Kılıçdaroğlu’nda olduğunu ima etti. “Dua edin de edebiyle susuyor,” diyen Yarkadaş, isim vermeden sert bir dille uyarıda bulundu.

Delikanlı gibi açıklamanı bekliyorum

Bu dikkat çekici açıklamalara yanıt, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi. Özcan, Yarkadaş’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sen benim trol olmadığımı biliyorsun. Hangi CHP’liyi ne ile tehdit ediyorsun @barisyarkadas. Sayın Kılıçdaroğlu’nun neyi açıklamasından ve kimlerin korkmasından bahsediyorsun? Ben bir CHP üyesi olarak senin ne ima ettiğini açık ve mert bir şekilde (Delikanlı gibi) açıklamanı bekliyorum.”

Bu polemik, CHP içinde süren kurultay ve liderlik tartışmalarının perde arkasında daha derin gerilimlerin yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyu, Yarkadaş’ın ima ettiği belgelerin ve iddiaların açıklığa kavuşup kavuşmayacağını merakla bekliyor.

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