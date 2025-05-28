Rusya'dan Ukrayna'ya ikinci tur görüşme teklifi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile ikinci tur barış görüşmeleri için tarih ve yer önerdiklerini belirterek, Rus tarafının ateşkes koşullarını detaylı şekilde görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Ümerov’u kendisinin aradığını ve çatışmaların durdurulmasına yönelik somut adımların görüşülebileceğini vurguladı.

Abone ol

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafında ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıkladı.

TARİH VE YER ÖNERİLDİ

Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov’un Rusya-Ukrayna arasında imzalanması beklenen memorandumla ilgili olarak kendisini aradığını ve Rus tarafının bu konuda acele etmediği yönünde çıkan haberlere değinerek, "Her şey neredeyse öyle. Ümerov’u ben aradım ve çatışmaların durdurulmasına yönelik koşulların bir listesi olan memorandum görüşmesi için toplantının kesin tarihini ve yerini önerdim" dedi.

Ukrayna ile ikinci tur görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Medenskiy, "Altını çiziyorum; orada, derhal, muhtemel ateşkesin anlaşmasına dair her bir maddeyi somut ve esaslı şekilde görüşmeye başlamaya hazırız. Ukrayna tarafı istişare etmek üzere bir araya geldi.

Görüşmelerin uzadığı anlaşılıyor. Onaylarını bekliyoruz ve belirlediğimiz tarihte, önümüzdeki günlerde yüz yüze gelip uzun vadeli barış ve insan hayatının kurtarılması adına çalışmaya başlamaya hazırız" dedi.

Rusya ve Ukrayna, 2022’den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmişti.