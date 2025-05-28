Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor

Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 milyon 166 bin liraya ulaştı.

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Dünya’da yaşanan gelişmeler ekonomide altının fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Kimi zaman dalgalanmalar meydana gelen altın fiyatları bu kez hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. Öte yandan altının kilogram fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 4 MİLYON 166 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 166 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 166 bin lira, en yüksek 4 milyon 190 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 166 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 155 bin liradan tamamlamıştı.

ALTININ İŞLEM MİKTARI 1.077,58 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 482 milyon 150 bin 961,53 lira, işlem miktarı ise 1.077,58 kilogram olduğu belirlendi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 484 milyon 328 bin 904,28 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: