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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'dan, özel uçak "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti genel başkan yardımcıları Kürşad Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman ve Halit Yerebakan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de İstanbul'a gitti.

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