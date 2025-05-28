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Trump'tan son dakika açıklaması: Bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz

Trump'tan son dakika açıklaması: Bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ''Ukrayna'da olanlar hayal kırıklığı. Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz'' ifadelerini kullandı.

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ABD ile Rusya arasında Ukrayna gerilimi artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i sert bir dille uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya tehdit gibi cevap verdi.

'İKİ HAFTA İÇİNDE ÖĞRENECEĞİZ'

Trump, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz. Bizimle oynarsa çok farklı tepki vereceğiz" dedi.

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