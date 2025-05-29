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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan’dan Lavrov’la kritik Ukrayna görüşmesi

Hakan Fidan’dan Lavrov’la kritik Ukrayna görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair son gelişmeleri ele aldı. Bakan Fidan’ın, 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Ukrayna’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.

UKRAYNA'YI ZİYARET EDECEK

Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirecek.

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