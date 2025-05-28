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UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 mağlup eden Chelsea, şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez bu kupayı kazanan İngiliz ekibi, Avrupa'nın beş büyük kulüp organizasyonunu da müzesine götüren ilk takım olarak tarihe geçti.

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UEFA Konferans Ligi final mücadelesinde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu finali ikinci yarıda bulduğu gollerle Chelsea 4-1 kazandı.

İngilizlere kupayı getiren golleri Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho ve Moises Caicedo'dan geldi.

İspanyol ekibinin tek golünü Abdessamad Ezzalzouli kaydetti.

TARİHTE BİR İLK!

Chelsea, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve Konferans Ligi'ni kazanan ilk takım oldu.

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