Yapay Zeka 2050 yılında en güçlü olacak ülkeleri listeledi Türkiye'nin yeri

Dünya 2050'li yıllara doğru ilerlerken küresel güç dengeleri, demografik yapılar, teknolojik gelişmeler ve jeopolitik çatışmalar doğrultusunda yeniden şekillenecek. Artık askeri güç yalnızca sahip olunan tank ve asker sayısıyla değil; yapay zekâ destekli savunma sistemleri, uzay teknolojileri, siber savaş kapasitesi ve yerli üretim kabiliyeti gibi çok daha karmaşık unsurların bileşimiyle ölçülecek.