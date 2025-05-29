Yapay Zeka 2050 yılında en güçlü olacak ülkeleri listeledi Türkiye'nin yeri
TÜRKİYE 25 yıl sonra ne kadar güçlü olacak? 2050 yılında en güçlü olacak ülkeler belli oldu. Yapay zeka analizine göre 2050 yılındaki en güçlü ülkeler listesinde ilk 10 arasında Türkiye'de var. Bakın kaçıncı sıradan listeye girdik.
Dünya 2050'li yıllara doğru ilerlerken küresel güç dengeleri, demografik yapılar, teknolojik gelişmeler ve jeopolitik çatışmalar doğrultusunda yeniden şekillenecek. Artık askeri güç yalnızca sahip olunan tank ve asker sayısıyla değil; yapay zekâ destekli savunma sistemleri, uzay teknolojileri, siber savaş kapasitesi ve yerli üretim kabiliyeti gibi çok daha karmaşık unsurların bileşimiyle ölçülecek.
Yapay zekaya 2050 yılındaki en güçlü ülkeleri soruldu . Değerlendirme, 2025 yılına ait Global Firepower askeri güç sıralaması, yine aynı platformun güncel savunma harcama verileri, ülkelerin nükleer kapasitesi, teknolojik ilerleme düzeyi, genç ve eğitimli nüfus oranları, stratejik konumları ile bölgesel etkileri gibi çok boyutlu kriterler göz önünde bulundurularak yapıldı.
İŞTE 2050 YILINDA EN GÜÇLÜ ÜLKELER!
10) GÜNEY KORE
Kuzey tehdidi, ileri teknoloji ve ABD destekli güçlü savunma sistemi ile etkili bir güç
9) ALMANYA
Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve artan savunma harcamaları ile askeri gücünü yeniden inşa ediyor.